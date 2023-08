Tout savoir sur les pompes à chaleur pour piscines : Fonctionnement et avantages

La pompe à chaleur est aujourd’hui l’une des solutions les plus convoitées pour le chauffage d’une piscine. Grâce à son fonctionnement économe en énergie et le gain de confort qu’elle permet d'obtenir, cet appareil séduit de plus en plus de français. Nous allons voir ici comment est-ce que la pompe à chaleur fonctionne et quels sont ses avantages.





Le fonctionnement de la pompe à chaleur pour piscine

Transformer l’air extérieur en eau chaude

Le fonctionnement des pompes à chaleur pour piscines se base généralement sur leprincipe de l'aérothermie. Cela signifie qu’elles puisent les calories présentes dans l’airambiant pour restituer de la chaleur grâce à un fluide frigorigène. Il est possible via cesystème de chauffer l’eau d’une piscine de façon naturelle. La pompe à chaleur ne nécessite qu’une faible quantité d'électricité pour fonctionner. L'énergie puisée dans l’air est quant à elle totalement gratuite. C’est pourquoi l’installation d’une pompe à chaleur pour piscine permet d'économiser sur la consommation d'électricité par rapport à d’autres systèmes de chauffage.

De quoi est composée une pompe à chaleur pour piscine ?

La pompe à chaleur pour piscine intègre plusieurs composants. Tout d’abord, l’air extérieurentre dans le système via un évaporateur. Les calories sont ensuite mêlées au fluidefrigorigène, puis dirigées vers un condenseur. Notez que le débit du fluide est modulé viaun détendeur, situé à l'entrée de l'évaporateur. Lors du processus de condensation, le fluidefrigorigène est transformé en gaz avant de repasser à l'état liquide. Enfin, la pompe àchaleur pour piscine intègre également un compresseur qui accentue la montée entempérature du gaz.



Les différents modèles de pompes à chaleur pour piscines

On distingue deux principaux modèles de pompes à chaleur air-eau pour piscines. Il y a toutd’abord la pompe à chaleur horizontale, qui est la plus répandue actuellement. Ce modèleintègre un ventilateur sur sa face avant. Le second choix possible est la pompe à chaleurverticale. Il se différencie essentiellement par la position de son ventilateur, situé sur ledessus de l'appareil. Ce modèle est plus encombrant, mais a souvent l’avantaged’engendrer moins de nuisances sonores. Afin de savoir lequel choisir pour votre piscine,le mieux est de faire appel à un chauffagiste expert en pompes à chaleur.