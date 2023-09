Produits Piscines Perpignan - Construction de piscines

Une piscine est un lieu à part entière, source de bonheur et de bien-être, loin du stress et des préoccupations quotidiennes. Une piscine donne à votre habitat une dimension nouvelle et valorise votre patrimoine. Votre piscine doit être unique...Produits Piscines est partenaire de constructeurs et installateurs de piscines. Nous vous aidons à choisir votre piscine la mieux adaptée à vos envies mais aussi aux contraintes techniques et environnementales de votre terrain.

Piscines creusées

Piscines semi enterrées

Piscines couvertes

Piscines hors sol

Piscines à débordement

PRODUITS PISCINES est aussi partenaire d'artisans tous corps d'état qui font des devis rénovation à Perpignan pour tous travaux d'appartement ou de maison : des travaux sur l’enveloppe d'une maison afin d’améliorer la résistance thermique du bâtiment, des rénovations pour créer un plan adapté à l’habitation, des travaux pour créer cuisine, salle de bain, installation électrique, chauffage, plomberie… Contactez ces artisans de Perpignan pour un projet global de rénovation - construction de maison avec piscine : perpignan@tous-travaux-renovation.fr

Produits Piscines Perpignan - Traitement automatique de la piscine

Piscine céramique, piscine coque polyester, piscine en béton ou en bois, nos produits s'adaptent à tous les budgets et à tous les types de terrains selon votre demande. Toutes les formes (ronde, carrée, ovale, rectangulaire, ...) et toutes les dimensions sont bien évidemment possibles. Enfin, Les partenaires Produits Piscines à Perpignan réalisent également la fourniture et l'installation de systèmes de chauffage (pompe à chaleur, échangeur thermique, ...) et d'accessoires (pompes, robots, ...) pour construction de piscines intérieures et extérieures.

De très nombreux équipements permettent aujourd'hui d'automatiser le traitement de l'eau de piscine.

Voici un catalogue des appareils proposés par les fabricants, assorti d'une brève explication des principes en oeuvre :



L'électrolyse au sel. L'électrolyse au sel est le dispositif automatique le plus fréquemment employé. Il consiste en la production de chlore en continu (plus précisément d'hypochlorite de sodium) par électrolyse de sel (chlorure de sodium) ajouté à l'eau. Notons que le taux de sel reste très bas et ne transforme pas la piscine en bassin d'eau de mer ! Asservi à la filtration, l'électrolyseur possède différentes fonctions selon les modèles..





La pompe doseuse. Une pompe doseuse délivre du chlore sous forme liquide : les granulés doivent être dissous. On peut aussi l'employer avec de l'eau de Javel. Sur notre boutique elle est rangée dans la catégorie des "pompes pour piscine"





Les ultraviolets (UV). Les rayons UV ont la particularité de tuer les germes et les micro-organismes, notamment les chloramines. Ces rayons sont diffusés par des lampes spécifiques. Présenté comme très écologique, le traitement de l'eau par ultraviolets séduit de plus en plus de propriétaires de piscines.





L'électrolyse cuivre/argent. L'électrolyse cuivre/argent repose sur la faculté des ions cuivre et argent de se combiner en des molécules possédant un fort pouvoir désinfectant et algicide. Il s'agit donc de produire ces ions, par électrolyse, puis de les diffuser dans l'eau de piscine. Ce système est inclus au circuit de filtration.







L'ozonateur (ou ozoniseur). Un ozonateur génère de l'ozone qui est injecté dans le circuit d'eau. Ce procédé est rendu intéressant par le fort pouvoir désinfectant de l'ozone, qui n'a pas certains inconvénients parfois reprochés au chlore.





Le chlorinateur . Un chlorinateur permet de doser l'apport de chlore dans une piscine. Il se compose notamment d'un réservoir destiné à recevoir des galets de chlore solide à dissolution lente. Il s'agit d'un traitement semi-automatique de l'eau de piscine : le réglage du débit est manuel. Noter que Un brominateur suit le même principe qu'un chlorinateur : le chlore est remplacé par des pastilles de brome.





La régulation automatique du pH de l'eau. En complément de ces appareils, il est judicieux d'installer un appareil de régulation automatique du pH. En effet, celui analyse le pH de l'eau et le rectifie par l'adjonction appropriée d'acide ou de base, selon la valeur que vous avez programmée. Un pH proche de la valeur idéale (7,3) permet, outre une baignade confortable, une plus grande efficacité des autres produits de traitement.A noter qu'actuellement, certains fabricants proposent des appareils qui se chargent de régler à la fois le pH et l'apport de produit de traitement de l'eau de piscine (chlore, brome, etc.).Rendez-vous aussi sur notre boutique pour des compléments sur le matériel de traitement de l'eau de piscine.





