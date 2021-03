Faites appel à un professionnel pour la construction de votre piscine dans le 66, surtout sa solution pour accès difficiles piscine Pyrénées Orientales

On peut employer les mêmes matériaux pour une piscine intérieure que pour une piscine extérieure avec cependant peut-être davantage de liberté, notament pour ce qui est des margelles et des plages, puisque les aléas climatiques ne sont pas à craindre.

On pourra donc choisir des matériaux plus précieux et plus délicats comme le bois ou la mosaïque.

La mosaïque est idéale pour revêtir le bassin. Utilisé à l'extérieur ce matériau souffrirait des différences de températures et des micro-infiltrations qui pourraient gravement endomager le masticage.



Il faut également songer à surveiller les parois du local de l'humidité pour protéger des moisissures, que l'on peut, le cas échéant, enlever en faisant un nettoyage périodique soigneux.

Pour cette piscine il est également préférable d'opter pour des coloris clairs afin de contrebalancer le peu de luminosité naturelle.



Enfin, votre constructeur de piscine à Perpignan doit éviter le bois non traité et les matériaux platreux particulièrement sensibles à l'humidité ambiante