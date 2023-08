Généralités sur le filtre à sable

Il est grand temps de s’occuper de sa piscine. Remise en route, entretien, sans oublier l’espace détente qui va avec. Zoom sur les gestes à faire et sur la tendance déco de cet été pour un bain de jouvence garanti !

Entretien de la piscine : les gestes essentiels

Pour redémarrer la piscine après l’hivernage, dès que la température de l’eau atteint les 12°C vous pouvez « relancer la machine ». Commencez par enlever la bâche de protection, lavez-la et rangez-la dans un endroit sec, à l’abri des UV et des hautes températures. Puis remettez en place tous les bouchons que vous aviez retirés pour l’hiver. Il vous faudra ensuite remettre en route la filtration, effectuer un nettoyage complet de la piscine et relancer le système de chauffage, si vous en avez un. L’eau est à 15°C ? Vous pouvez mettre en route le nettoyeur automatique du type robot de piscine. Enfin, pour pouvoir utiliser votre piscine, effectuez un traitement choc, généralement au chlore pour éliminer toutes les bactéries et champignons susceptibles de proliférer. La tendance aujourd’hui est néanmoins d’utiliser des technologiques de nettoyage de l’eau par UV .

Côté décoration

Table, chaises, transats, parasol…Pour rendre votre piscine encore plus conviviale, sachez que la tendance est au baroque !

Allez faire un tour du côté du Cèdre Rouge… où chaises longues, fauteuils et canapés s’inspirent du mobilier Régence ou Louis XV. Chez Maisons du monde, le fer forgé se fait une place au soleil. Très en vogue il y a quelques années, ce matériau séduit toujours autant pour sa robustesse, ses courbes douces et ses lignes élégantes. On craque pour la collection Toscane et la banquette Capucine pour leur côté romantique…

Pour jouer encore davantage sur l’ambiance, pensez à l’éclairage !

Afin de bien visualiser le chemin qui mène à la piscine, vous pouvez opter pour de petits spots. Autre technique : les LED que vous trouverez chez le spécialiste Lum Team. Enfin, les designers jouent la carte lumière avec des pots de fleurs (Bloom ! et Wow Design) et objets de décoration lumineux (chez Smart & Green).